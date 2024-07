Senza scarti roboanti, senza impressionanti dimostrazioni di forza, Team USA porta a casa la prima vittora in amichevole sulla strada per Parigi 2024 contro un avversario di livello come il Canada, sconfitto 86-72. A conferma delle parole pronunciate nei giorni scorsi (“Sono sempre io l’opzione offensiva n°1”), il top scorer della partita è Anthony Edwards, autore di 13 punti, ma subito dietro di lui ecco Steph Curry, che ai suoi 12 punti ha aggiunto anche 3 assist. La coppia dei Lakers James-Davis non ha mancato di dare il suo contributo, con LeBron autore di 7 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, mentre AD capace di chiudere in doppia doppia a quota 10 punti e 11 rimbalzi. “Siamo meglio di quanto fatto vedere stasera”, ha sintetizzato la prestazione LeBron James dopo la sirena: “Abbiamo fatto tanti errori in attacco, ma finché portiamo in campo un buono sforzo difensivo, abbiamo sempre ottime chance di vittorie”. “L’obiettivo è l’oro a Parigi, tra noi ne parliamo in continuazione", gli ha fatto eco Curry, autore con James della giocata della serata, un alley oop in transizione per la superstar dei Lakers. "Non importano le statistiche individuali, non importa nulla se non la vittoria. E se ognuno si impegna in questa direzione sono sicuro che le cose andranno per il meglio”. Meglio, si spera, devono andare anche per Joel Embiid, forse l'unica nota stonata della serata: il centro dei Sixers è uscito per falli restando in campo soltanto 12 minuti (chiusi con 5 punti, 6 rimbalzi e 4 palle perse)