A fare notizia sono state le sue parole "rubate" su Bronny James da una conversazione a bordo campo con la compagna Kysre Gondrezick, ma Jaylen Brown ha anche parlato con la stampa. Presente a Las Vegas per la sfida tra i suoi Celtics e i Los Angeles Lakers in Summer League, l’MVP delle ultime Finals è tornato anche a parlare della sua esclusione da Team USA per le Olimpiadi di Parigi, specialmente dopo che Kawhi Leonard è stato ritenuto non idoneo a partecipare per motivi fisici. "L’esclusione non mi ha sorpreso" ha detto ai giornalisti presenti. "Ma la mia reazione è stata quella di essere felice per Derrick White. È bello avere così tanti compagni di squadra presenti perciò sono contento per loro. Ho subito chiamato Derrick per essere sicuro che non ci fosse alcun fraintendimento: il fatto che non abbia scritto pubblicamente non significa che non lo abbia fatto in privato. Io e lui siamo a posto”.