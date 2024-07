Il campione olimpico di salto in alto non ci sarà nella gara di Ancona, ultimo appuntamento prima di Parigi 2024: "Promesso, la rifaremo - ha detto Gimbo -. Abbiamo deciso di non rischiare, ma adesso sta andando tutto per il meglio e sono carico per le Olimpiadi. Non vedo l'ora"

Tamberi: "Sono stati giorni compicati, ma ho più fame di prima"

Tamberi, attraverso una serie di stories su Instagram, ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori sui progressi degli ultimi giorni: "Sono stati giorni complicati - ha detto -, non ho dormito moltissimo per il problema che ho avuto ma adesso sta andando tutto per il meglio. Fortunamente è praticamente rientrata del tutto la gamba. Abbiamo deciso di non gareggiare neanche nell'ultima gara, che era prevista tra domani e dopodomani, perché sarebbe stato troppo rischioso, dopo una settimana-10 giorni passati a fare riabiliazione e allenamenti al 20-30%, scendere in pista e mettere il massimo sia per la coscia che per altri parti del corpo che negli ultimi 7 giorni hanno lavorato a regime ridotto. Ma andiamo avanti con la stessa fiducia. Quindi, purtroppo, niente gara di Ancona. Ci tenevo tantissimo, l'avevo proposta io, avevo cercato di organizzarla nel migliore dei modi perché mi sarebbe piaciuto moltissimo gareggiare in casa davanti a parenti e amici, nella mia città. Ma ci sarà occasione dopo le Olimpiadi, meglio non rischiare e fare all-in su quello per cui ci stiamo preparando da anni. Mancano meno di 30 giorni alla mia gara, sono carico e non vedo l'ora. Ho più fame di prima. Ho fatto un anno in cui non potevo fare di più per questa gara, l'aspetto tantissimo e spero con tutto il cuore che ne sarà valsa la pena per tutto quello che ho fatto. So che voi siete con me e vi ringrazio del supporto continuo, sia nei momenti belli che nei momenti brutti".