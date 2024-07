Tamberi: "Oro e ritiro? Ci metterei la firma"

Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto, sogna un'impresa storica a Parigi, dove sarà portabandiera degli Azzurri, aggiudicarsi due ori olimpici in una disciplina in cui, in campo maschile, mai nessuno ci è riuscito. Oggi Tamberi si è legato con la Regione Marche come testimonial di promozione. "Se firmerei per oro e ritiro la sera del 10 agosto? Decisamente sì, è l'ultima grande sfida che ho due ori olimpici in una disciplina in cui, in campo maschile".

"Mai nessuno ha vinto due ori olimpici nel salto in alto"

"L'avevo detto anche a Tokyo - ha aggiunto Tamberi - era l'ultima sfida che avevo in testa, poi l'ho detto l'anno scorso per i Mondiali... Penso che poi sia difficile dire basta, però in questo momento quello che sto rincorrendo è un qualcosa di veramente unico che sarà difficilissimo da raggiungere perché non c'è mai riuscito nessuno nella storia. E' l'unica disciplina dell'atletica leggera che non ha un vincitore per due volte".