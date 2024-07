Malagò: "L'obiettivo è fare meglio di Tokyo"

"Ho fatto le valigie, domani parto per Parigi. Se ho lasciato spazio per le medaglie? Le medaglie sono degli atleti, sono sempre stato molto chiaro su questo: calcoli è impossibile farli ma è normale voler fare meglio dell'ultima edizione a Tokyo quindi l'obiettivo è quello". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Vincere qualche medaglia in più e meno di oro viene classificato da qualcuno meno bene - ha aggiunto - , io non sono d'accordo, mentre vincere più ori ti porta più avanti nel medagliere. Abbiamo moltissime frecce nel nostro arco, ma è tutto da dimostrare".