A una settimana dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli atleti hanno iniziato a riempire il Villaggio Olimpico. La struttura si estende su 54 ettari. Dagli spazi ricreativi alle aree per l'allenamento, fino al Family Space allestito per la prima volta nella storia dei Giochi: tutte le curiosità sulla "casa" degli atleti per le prossime settimane