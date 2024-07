LeBron James sarà portabandiera degli USA a Parigi

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in una carriera senza eguali, a LeBron James ne mancava giusto uno: quello di essere nominato come portabandiera per i Giochi Olimpici. Come annunciato dal Comitato Olimpico degli Stati Uniti d'America, il quattro volte campione NBA e due volte oro olimpico sarà il portabandiera della delegazione in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prevista per venerdì alle 19.30 sulla Senna. James e la rappresentante femminile (che verrà annunciata domani) sono stati scelti dai loro colleghi atleti per i meriti acquisiti nelle rispettive carriere. "È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti su questo palcoscenico globale, specialmente in un momento che può riunire il mondo intero", ha detto James. "Per un bambino di Akron, questa responsabilità significa tutto non solo per me stesso, ma per la mia famiglia, tutti i bambini della mia città natale, i miei compagni di squadra, i colleghi olimpionici e tante persone in tutto il paese con grandi aspirazioni. Lo sport ha il potere di riunirci tutti e sono orgoglioso di far parte di questo momento importante". Mai nella storia di USA Basketball era stato scelto un uomo come portabandiera, mentre in passato le giocatrici Sue Bird (a Sydney 2000) e Dawn Staley (ad Atene 2004) erano state scelte come rappresentanti femminili. Ad annunciare la nomina è stato Steph Curry durante una riunione, con i suoi compagni di squadra che si sono uniti in un applauso per James, che va alla caccia della sua quarta medaglia olimpica dopo il bronzo del 2004 e gli ori del 2008 e del 2012, in quelle che ha già annunciato saranno le sue ultime Olimpiadi.