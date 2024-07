Team USA-Germania alle 21 su Sky Sport NBA

Dopo aver rischiato la sconfitta contro il Sud Sudan, Team USA torna in campo a Londra per l’ultima amichevole prima dell’inizio dei Giochi Olimpici. A sfidarli saranno i campioni del mondo in carica della Germania: la partita è in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW alle 21 con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua

Gli Stati Uniti d’America se la sono vista brutta sabato sera, arrivando a 20 secondi dalla fine dell’amichevole contro il Sud Sudan sotto di una lunghezza. C’è stato bisogno di un canestro d’autore di LeBron James a 8 secondi dalla fine e di un errore di Carlik Jones quasi sulla sirena per evitare una figuraccia alle stelle della NBA contro la nazionale africana, e servirà ben altro approccio per evitare di arrivare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con una sconfitta. Team USA completerà questa sera il suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi con l’ultima amichevole a Londra contro la Germania, nazionale campione del mondo in carica dopo lo storico successo di un anno fa. Una sfida che potrete seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW a partire dalle 21 con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua, anche per scoprire se farà finalmente il suo debutto Kevin Durant. Fuori dai giochi per un infortunio al polpaccio rimediato a giugno, il due volte MVP delle Finals dovrebbe giocare almeno per qualche minuto contro la Germania, giusto per testare le condizioni del suo fisico prima che si cominci a fare sul serio nel girone di Lille. Team USA in ogni caso ha un conto in sospeso con i tedeschi: un anno fa di questi tempi servì una prestazione maiuscola di Anthony Edwards per rimontare e batterli in una amichevole di avvicinamento ai Mondiali, ma successivamente in semifinale la Germania di Dennis Schröder, Franz Wagner e Daniel Theis riuscì a battere nettamente gli statunitensi, andando poi a vincere l’oro in finale contro la Serbia. Coach Steve Kerr, che si è preso la responsabilità per non aver preparato al meglio la squadra contro il Sud Sudan, vorrà evitare di commettere lo stesso errore contro una delle avversarie più pericolose nella corsa verso l’oro per LeBron James, Steph Curry e compagni.