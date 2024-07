TEAM USA-GERMANIA 92-88

Ancora e sempre LeBron James, verrebbe da dire. Dopo il canestro decisivo contro il Sud Sudan, ci vogliono cinque minuti del “Re” da “Re” per archiviare – non senza fatica – anche la pratica Germania: 11 dei suoi 20 punti arrivano nel finale, quando segna, cattura rimbalzi, intercetta palloni e ancora una volta si carica sulle spalle la nazionale di USA. Che come accaduto contro l’Australia e ancor più contro il Sud Sudan non “ammazza” la partita, mai. Stavolta anche perché l’avversario è di primissimo livello, e infatti i campioni del mondo in carica restano in partita fino alla fine confermandosi potenziale avversario con cui Team USA dovrà fare i conti per la zona medaglie a Parigi 2024. Ancora senza Durant (che a questo punto andrà in Francia senza aver mai messo piede in campo), coach Kerr conferma il quintetto già visto nell’ultima uscita, con Curry, Holiday, Booker, James ed Embiid. Ma è quando entra la seconda linea (a parte Durant, neppure Haliburton vede campo contro i tedeschi) che Team USA piazza il primo parziale, e inizia a controllare la partita. Che vive anche di parziali: quello con cui la Germania, trascinata da una manciata di triple – 45 (!) quelle tentate a fine gara - prende il comando nel terzo quarto dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo, e quello degli Stati Uniti che immediatamente replicano con un 8-0 per ritornare davanti (da 54-55 a 62-55). C’è equilibrio, però, e dura fino agli ultimi cinque minuti, quando sul proscenio sale LeBron James. Il finale è tutto suo, ma nel 92-88 finale oltre al suo ventello Team USA ci sono 15 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Embiid, 13 di Curry, 11 di Edwards e 10 con 7 rimbalzi di Davis, sempre positivo.