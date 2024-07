In attesa dell'inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi 2024, andiamo a scoprire quali sono i premi in denaro (e non solo) che riceveranno gli atleti che andranno a medaglia. Sono i comitati olimpici locali o i singoli governi (oltre ai riconoscimenti stabiliti con i comuni di appartenenza degli atleti) a stabilire i loro compensi e tra questi ci sono anche - come riportato da Repubblica - anche gioielli, appartamenti e mucche!

