Nella notte, a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici a Parigi, la rete ferroviaria francese ha subito diversi atti di sabotaggio che hanno causato numerosi disagi. Coinvolti circa 800 mila passeggerei. Il ministro dei trasporti: "Atti premeditati e scandalosi" PARIGI 2024, LE NEWS DI OGGI IN DIRETTA

"Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero": lo ha dichiarato la società Sncf dopo l'attacco a 3 delle 4 linee dell'Alta Velocità in Francia con atti di sabotaggio e incendi. Le squadre di Sncf Réseau "sono già sul posto per diagnosticare il problema e iniziare le riparazioni", ma la "situazione dovrebbe durare almeno fino al fine settimana, mentre le riparazioni vengono effettuate", ha dichiarato l'operatore. La linea TGV Sud-Est, invece, "non è interessata", ha dichiarato il gruppo. L'attacco arriva poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, quando molti viaggiatori hanno intenzione di convergere nella capitale. Anche un gran numero di vacanzieri è in transito. "Tutti i clienti saranno informati via sms sullo spostamento dei loro treni", ha dichiarato il gruppo all'AFP. L'operatore consiglia "a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non recarsi nelle stazioni", specificando nel comunicato stampa che tutti i biglietti sono sostituibili e rimborsabili

La ricostruzione Tra l'una di notte e le 5.30 si sono verificati cinque danni o tentati danneggiamenti alla rete Sncf, contro cabine elettriche o di segnalazione, hanno appreso Franceinfo e France Inter da fonti vicine alla vicenda. Il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete ha denunciato quello che considera un “atto criminale scandaloso. Oggi tutti gli elementi di cui disponiamo dimostrano chiaramente che si tratta di atti volontari, in particolare la concomitanza dei tempi che è più che sospetta", ha osservato Vergriete in un punto stampa. "Attraverso la Sncf, sono i francesi che vengono attaccati", ha aggiunto Jean-Pierre Farrandou, presidente del gruppo Sncf. La ministra dimissionaria dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ha espresso la sua indignazione a Bfmtv: “È davvero spaventoso”, ha detto. Il traffico dei Tgv sugli assi Atlantico, Nord ed Est è fortemente perturbato. "Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo eliminarne un gran numero", ha affermato la Sncf nel suo comunicato stampa. La linea Tgv Sud-Est, invece, “rimane inalterata”, precisa la compagnia ferroviaria. “Un treno su due verso l'Est, verso il Nord e verso la Bretagna e un Tgv su quattro verso Bordeaux” dovrebbero essere assicurati, ha aggiunto Patrice Vergriete. Si prevede che i disagi dureranno almeno per tutto il fine settimana. Le squadre di Sncf Réseau "sono già sul posto per effettuare i controlli e iniziare le riparazioni", ma questa "situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana, mentre si effettuano le riparazioni". Inanto, secondo quanto riportato dai media francesi. è stato mobilitato il servizio di intelligence.

Sncf: "Massiccio attacco volto a paralizzare la rete" "Si stima che circa 800mila viaggiatori saranno colpiti" dai disagi sulla rete ferroviaria ad alta velocità francese (Tgv, Train à Grand Vitesse), ha annunciato il presidente del gruppo Sncf, dopo gli atti dolosi che hanno colpito la rete. Lo riporta FranceInfo. A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, la società ha dichiarato di essere vittima di "un massiccio attentato volto a paralizzare la rete" dei treni ad alta velocità e ha chiesto "ai viaggiatori di rinviare il viaggio e di non recarsi in stazione". La Sncf è stata "vittima di numerosi atti dolosi la scorsa notte", ha riferito la compagnia in una nota, spiegando che "sono stati appiccati incendi intenzionali per danneggiare gli impianti".