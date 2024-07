Edwards schiaccia sopra KD, lui si fa una risata

"I'm trying, Jennifer" fu la risposta di CJ McCollum a una tifosa che gli chiedeva su Twitter di "Vincere una partita di playoff prima di parlare", una risposta diventata velocemente un meme dell'NBA Twitter. A sei anni di distanza, Kevin Durant si è ritrovato a utilizzarla per giustificare uno scatto che ha rapidamente fatto il giro del web, nel quale lo si vede soccombere sotto Anthony Edwards che gli stampa una gran schiacciata sulla testa in allenamento. Durant, che non ha preso parte al percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici per un problema al polpaccio, era probabilmente impegnato nella prima partitella di allenamento insieme ai suoi compagni di Team USA quando è arrivato il "poster", prendendolo sul ridere sui social scrivendo "Ci ho provato Jennifer" citando McCollum. Meglio ora che in partita, in ogni caso, sperando che il tre volte campione olimpico sia in condizione di scendere in campo per conquistare un quarto oro consecutivo che sarebbe storico.