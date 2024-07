Buona la prima per Jasmine Paolini che ha iniziato con il piede giusto il torneo olimpico di tennis a Parigi 2024. La tennista azzurra ha eliminato la romena Ana Bogdan in due set 7-5 6-3 e si è classificata dunque per il secondo turno. Ora affronterà la vincente del match t ra Linette e Andreeva (curiosamente, sono le due vincitrici di tornei WTA di questa settimana: Linette a Praga, Andreeva a Iasi). "Felice della mia prima vittoria a Parigi e delle Olimpiadi 2024! Non vedo l'ora che arrivi il prossimo round e il mio primo match di doppio", ha scritto su Instagram. Anche la quattro volte campionessa al Roland Garros, Iga Swiatek , è passata al secondo turno, dopo aver battuto Irina Begu 6-2, 7-5. Ora affronterà la vincente del match tra Podoroska e Parry.

Paolini: "Sensazione di aver trovato campi diversi"

"Sapevo che lei era pericolosa e sapevo che poteva essere un match duro, ma nonostante la partenza ho cercato di star lì punto dopo punto dicendomi che dovevo trovare soluzioni e che magari arrivava una chance. E' arrivata e sono contenta di averla sfruttata". Sorridente come sempre, Jasmine Paolini ha così commentato a caldo il successo ottenuto nel primo turno del torneo olimpico contro la rumena Ana Bogdan. "A me piace giocare indoor, mi trovo bene, ma oggi ho avuto bisogno di un po' più di tempo: le palle nuove all'inizio andavano veloci e poi si gonfiavano e non è stato semplice, ma sono contenta di come ho gestito il match - ha poi proseguito nella sua analisi - il campo era un po' scivoloso ma non come al Roland Garros. Secondo me c'era più terra in generale ma il Lenglen è tra quelli rimasti più simili al Roland Garros. La sensazione appena arrivata era comunque quella di aver trovato dei campi leggermente diversi".