Il numero 2 italiano torna subito al successo dopo la sconfitta in finale a Umago. A farne le spese è Monfils, battuto 6-1, 6-4. Al secondo turno l'azzurro affronterà l'argentino Navone, che ha sconfitto Borges

Il sorriso più grande per l’Italia del tennis olimpico arriva da Lorenzo Musetti. Neanche 24 ore dopo la dolorosa sconfitta in finale a Umago contro Francisco Cerundolo, il numero 1 azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha sconfitto il padrone di casa Gael Monfils con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Musetti ha dimostrato ancora una volta il grande feeling con la terra rossa del Roland Garros, dominando Monfils tatticamente nel primo set e resistendo al tentativo di orgoglio di riaprire il match da parte del francese tra il quinto e il settimo game nel secondo parziale. Al secondo turno l’italiano, testa di serie numero 11 del torneo a cinque cerchi, affronterà l’argentino Navone, che ha sconfitto il portoghese Borges.