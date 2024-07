Dopo la vittoria contro Fucsovics, Nadal si scontrerà con Djokovic ai Giochi. Ottimo debutto anche per Andrea Vavassori, mentre cade Darderi. Giornata negativa anche per tutte le tenniste italiane OLIMPIADI 2024, IL SECONDO GIORNO LIVE

Nadal contro Djokovic, per la sessantesima – e forse ultima – volta. Nonostante il problema alla gamba sinistra, l’eterno Rafa ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Il Nadal visto sul Philippe Chatrier è sembrato lontano dalla forma migliore, ma la differenza di valori tecnici e soprattutto di aura in campo è stata sufficiente a garantirgli almeno un’altra partita – e che partita – nell’amata Parigi. Nei precedenti Djokovic guida per 30 a 29. I due torneranno ad affrontarsi a due anni dall’ultima volta, dalla vittoria di Rafa in quattro set nei quarti di finale del Roland Garros 2022.

Debutto vincente per Vavassori, fuori Darderi In chiave azzurra, debutto olimpico da sogno per Andrea Vavassori. Il trentenne italiano, impegnato in tutti e tre i tabelloni, ha sconfitto lo spagnolo Martinez con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Fuori invece Luciano Darderi, che ha sprecato un break di vantaggio nel primo set contro lo statunitense Paul, che ha chiuso per 6-3, 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Per quanto riguarda gli altri big, avanti il norvegese Ruud che ha rimontato un break di svantaggio nel primo set al giapponese Daniel, chiudendo poi per 7-5, 6-1. Bene anche il canadese Auger-Aliassime (6-1, 6-4 allo statunitense Giron) e il francese Humbert (6-3, 6-2 all’ungherese Marozsan). Avanza a fatica il greco Tsitsipas, che ha avuto la meglio sul belga Bergs in tre set. 7-6, 1-6, 6-1 il punteggio in due ore e mezza di gioco.

Delusioni olimpiche per le italiane Nel tabellone femminile, giornata di delusioni olimpiche per le italiane, con tre sconfitte su tre al primo turno. La prima a essere eliminata è stata Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dall’atleta indipendente Diana Shnaider con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e mezza di gioco. Cocciaretto, che tornava in campo dopo il forfait a Wimbledon per una brutta influenza, è stata avanti 5-4 e servizio nel secondo set, ma ha subito un parziale di tre game a zero da parte di Shnaider, che al secondo turno affronterà la cinese Xiyu Wang. Quasi in contemporanea è arrivato anche il ko di Lucia Bronzetti contro la croata Donna Vekic, con il medesimo punteggio. Bronzetti aveva annullato cinque match point dal 5-3 nel secondo set, completando l’aggancio sul 5-5, ma non è riuscita a garantirsi il tiebreak che avrebbe potuto cambiare la partita. Netta, nettissima, la sconfitta di Sara Errani contro la cinese Qinwen Zheng. La veterana italiana, alla quinta partecipazione alle Olimpiadi, non è riuscita a vincere neanche un game. Per Zheng, questa è la seconda vittoria “immacolata” contro Errani, alla quale aveva rifilato un doppio 6-0 anche al primo turno del WTA 250 di Palermo nel 2023.

Gli altri risultati del tabellone femminile Tra gli altri risultati di rilievo al femminile, avanti senza problemi la greca Sakkari, che ha lasciato appena un game alla montenegrina Kovinic. Bene anche la statunitense Pegula (6-3, 6-4 alla svizzera Golubic), la canadese Andreescu, che ha sconfitto la danese Tauson, e l’ucraina Svitolina, che ha regolato la giapponese Uchiyima con il punteggio di 6-2, 6-1. La neo-campionessa di Wimbledon, Barbora Krejcikova, seppur soffrendo, ha sconfitto in rimonta la spagnola Sorribes Tormo. Avanti anche la statunitense Collins, che ha sfruttato il ritiro della tedesca Siegemund. Fuori la lettone Ostapenko, sconfitta dalla colombiana Osorio.