Nella gara d’esordio del torneo maschile di basket a Parigi 2024, l’Australia batte la Spagna grazie alle prestazioni di Josh Giddey e del veterano Patty Mills. Vittoria anche per la Germania sul Giappone, con Franz Wagner in evidenza, e della Francia, che supera il Brasile grazie ad un super Victor Wembanyama. Giannis Antetokounmpo non basta alla Grecia per battere il Canada guidato da Shai Gilgeous-Alexander. Ecco com’è andato il debutto olimpico delle stelle NBA

TUTTI I GIOCATORI NBA A PARIGI 2024