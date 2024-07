Dopo tanta attesa, è arrivato il momento del debutto di Team USA. Kevin Durant, in dubbio alla vigilia, è il migliore in campo con 23 punti e 8/9 al tiro, LeBron James chiude con 21 punti, 9 assist e 7 rimbalzi e gli americani travolgono la Serbia per 110-84. Non sevono a molto i 20 punti e 8 assist di Nikola Jokic, apparso per lunghi tratti impotente di fronte alla superiorità degli avversari

Alla vigilia i dubbi c’erano ed erano legittimi, perché l’ultima avventura di Team USA ai Mondiali non era stata affatto fortunata e perché l’avversario, la Serbia che a quei Mondiali aveva ceduto solo in finale, era di tutto rispetto. Come se non bastasse, poi, c’erano anche parecchi dubbi sulla possibilità che Kevin Durant, fermo per quasi tutta la fase di preparazione alle Olimpiadi, potesse essere della partita. La risposta è arrivata prima di tutto dalle mani fatate della stella dei Suns, che non solo ha giocato, ma ha messo in campo una prestazione quasi perfetta da 23 punti e 8/9 al tiro. Anche LeBron James, che ha sfiorato quasi la tripla doppia con 21 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, non ha affatto deluso le attese, così come Jrue Holiday, autore di 15 punti e delle solite giocate difensive clamorose. Troppo, davvero troppo per una Serbia che è rimasta in partita per tutto il primo tempo, e che quando gli Stati Uniti hanno cominciato a prendere il largo ha provato ad aggrapparsi al suo totem Nikola Jokic (20 punti e 8 assist). I ragazzi di coach Pesic, però, hanno con un rivedibile 42% dal campo a fronte del 62% degli avversari. Per ora la gara d’esordio ha quindi confermato il ruolo di grande favorita per Team USA, che è apparsa approcciarsi alla sfida con la giusta concentrazione, lasciando poco o nulla ad una squadra che sulla carta avrebbe dovuto rappresentare un problema non da poco. Ora il cammino degli Stati Uniti continua con la partita contro il Sud Sudan, mentre la Serbia proverà a cercare il riscatto contro Porto Rico.