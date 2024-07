Ceccon: "Era un sogno, mi sono commosso ed è raro che succeda"

Tanta emozione per l'azzurro dopo la vittoria, festeggiato dai compagni e dallo stesso Martinenghi. "Questa finale l'ho preparata in ogni minimo dettaglio", ha dichiarato Ceccon al termine della gara, "sono tanto felice e molto emozionato. Fin da ragazzino sapevo di poter vincere questa medaglia ed oggi è quel giorno. A 15 anni l'allenatore mi chiese quale era il mio sogno e io risposi che era vincere le Olimpiadi. Qui non è come ai Mondiali, è una gara che capita ogni quattro anni. Sono passato forte, ho provato a tenere e alla fine ero esausto. Mi sono commosso ed è raro che succeda. Anche prima della gara lo ero. L'emozione era forte anche in pre chiamata perché essere qui è un privilegio. Mentalmente è una gara che ti distrugge. E' più difficile di testa che fisicamente. Ti giochi tutto e più ci pensi e più è logorante. Certo se non avessi vinto non sarei andato a casa contento". Ceccon tornerà in vasca per i 200 dorso, sognando un'altra impresa: "La mia medaglia sembrava scontata, ma potevo finire tranquillamente quarto. Ora devo reprimere le emozioni e pensare di non aver vinto nulla".