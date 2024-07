Nuoto, Quadarella in finale nei 1500. Bene Miressi

Dopo i torrenti di pioggia della giornata dell'apertura, i Giochi affrontano ora il previsto picco di afa, che dovrebbe essere però di breve durata. Oggi a Parigi, doppia allerta: per il caldo - a metà giornata si toccano i 35 gradi - e per i forti temporali in arrivo. Una notifica di rischio maltempo diffusa a tutti gli abitanti dall'ufficio meteo regionale, indica nel pomeriggio "rischio forti temporali" per la capitale e la regione, l'Ile-de-France. Intanto, bollino rosso già previsto dalla giornata di ieri per la temperatura. Che dovrebbe consentire domani alla Senna di raggiungere livelli balneabili - e far finalmente partire le gare di Triathlon - ma che aumenta oltre i livelli di allerta l'inquinamento.