Il primo oro italiano di queste Olimpiadi porta il nome di Martinenghi, "Non ho ancora realizzato, ci metti tanto a capire l'entità di queste imprese", afferma a Sky il giorno dopo, "Non la gara perfetta ma la gara della vita. Non ho capito subito di aver vinto". Ceccon tifoso speciale: “Quando sono tornato era ancora sveglio per farmi i complimenti. L’Italia del nuoto è molto unita, è per questo che siamo così forti”. Non solo Thomas, anche Thorpe: “Mi ha chiesto una foto…”

QUINTO GIORNO LIVE