L'atleta più giovane in gara a Parigi 2024 è Zheng Haohao, skateboarder cinese di 11 anni che gareggerà nella specialità "park". Considerata una delle favorite, la cinese può diventare l'oro olimpico più giovane di sempre.

Sognare un oro olimpico a 11 anni si può . Lo sa bene Zheng Haohao , skateboarder cinese nata l'11 agosto 2012 che a Parigi è la più giovane atleta in gara. Giovane e talentuosa, tanto da essere considerata una delle favorite nello skateboard park, disciplina in cui gareggerà martedì 6 agosto (ore 12.30 preliminari, ore 17.30 la finale). Già l'olimpionica cinese più giovane di sempre, Zheng Haohao si è qualificata alle Olimpiadi attraverso le Qualification Series a Budapest , svolte lo scorso giugno, con una grande rimonta nell'ultima manche.

L'asiatica, nata nel Guangdong e n. 20 del ranking internazionale , ha iniziato a praticare questo sport all'età di 7 anni per puro divertimento, ma ben presto si è trasformato in qualcosa di più. Notata da alcuni tecnici che stavano formando la rappresentativa provinciale, Zheng ha gareggiato a nove anni (nel 2021) ai campionati nazionali cinesi e un anno dopo è diventata campionessa regionale del Guangdong. La skateboarder, inoltre, è la più giovane atleta da Barcellona 1992 a oggi , dall'allora 11enne Carlos Front che ai Giochi di casa fece da timoniere nell'otto

Il record da battere di Inge Sorensen

Zheng non potrà cancellare il record di precocità di Dimitrios Loundras (in gara nella ginnastica artistica a 10 anni e 218 giorni ai Giochi di Atene 1896, ma può diventare la più giovane atleta di sempre a conquistare un oro olimpico. Attualmente in primato appartiene a Inge Sorensen, nuotatrice danese che alle Olimpiadi 1936 di Berlino trionfò nei 200 rana a 12 anni e 24 giorni.