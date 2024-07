Tutto facile per Jasmine Paolini che ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del singolare femminile di Parigi 2024. Sulla terra rossa del Roland Garros, l'azzurra (numero 5 al mondo) ha sconfitto la polacca Magda Linette in due set 6-4 6-1. Subito dopo in coppia con Sara Errani, Jasmine Paolini ha conquistato il prossimo turno del doppio: sconfitte le neozelandesi Routliffe/Sun 6-2, 6-3

OLIMPIADI, LA TERZA GIORNATA LIVE