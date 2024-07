Budinger vince al debutto: "Meglio di quello NBA"

Oltrei ai 77 giocatori con un passato nella NBA presenti a Parigi 2024 nel torneo di basket, ce ne sono altri due addirittura negli altri sport. Ma se Jimmer Fredette ha dovuto "traslocare" le sue doti balistiche semplicemente nel basket 3 contro 3, Chase Budinger ha dovuto reinventarsi da capo, tornando al suo primo amore: la pallavolo, e in particolare il beach volley. Dopo sei anni da professionista, Budinger insieme al partner Miles Evans è riuscito a raggiungere i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ha cominciato alla grande, rifilando un netto 21-14 e 21-11 alla coppia francese formata da Arnaud Gauthier-Rat e Youssef Krou per conquistare il primo successo nella competizione che si sta svolgendo all'ombra della Tour Eiffel. Budinger ha anche regalato spettacolo con un muro a una mano che è sembrato quasi più una schiacciata, lui che ha partecipato anche allo Slam Dunk Contest in carriera. "Ho cercato di usare la mia esperienza nel basket per aver giocato davanti a un grande pubblico per mantenere la compostezza, ma dentro di me sicuramente non era così" ha detto dopo la partita, facendo un paragone con quanto accaduto nel 2009 alla sua prima partita NBA contro i Portland Trail Blazers. "Arrivando qui con il bus, stavo raccontando a Miles della mia prima gara da professionista, di quanto i nervi avessero avuto la meglio su di me. Sono stato terribile: ho chiuso con 0 su 2 dal campo tirando anche un airball e ho perso due palloni prima di tornarmene in panchina. Qui sono riuscito a segnare un paio di punti all'inizio e quello mi ha aiutato a sfogare un po' di stress, in modo che il nervosismo non impattasse più di tanto il mio gioco". Gli ci sono voluti sei anni per arrivare alle Olimpiadi, e ora che c'è Budinger vuole sfruttare tutto il suo bagaglio di esperienze per fare più strada possibile, anche se -- da coppia numero 13 del ranking mondiale - lui e Evans non partono certo coi favori del pronostico.