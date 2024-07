Paltrinieri, altro podio negli 800 sl: è bronzo

Gregorio Paltrinieri nella storia del nuoto italiano. Con una straordinaria prestazione, il 29enne di Carpi conquista la medaglia di bronzo negli 800 stile libero e si conferma sul podio olimpico per la terza edizione consecutiva, come mai nessun nuotatore azzurro era riuscito a fare nella storia. In questa specialità è la seconda medaglia per Greg (solo Pellegrini nei 200sl e recentemente Martinenghi nei 100 rana avevano vinto due medaglie consecutive nella stessa disciplina), argento a Tokyo e ora a quota 4 nella storia dei Giochi, come Rosolino e Ceccon. A vincere l'oro è stato l'irlandese Daniel Wiffen, dominante nelle prime vasche e poi letale nel recuperare il sorpasso subito da Greg a 300 metri dalla fine, chiudendo in 7'38''19, nuovo record olimpico. Argento assegnato allo statunitense Bobby Finke con 7'38''75, Paltrinieri a completare il podio in 7'39''38. Buon esordio in una finale olimpica per l'altro azzurro di scena, Luca De Tullio, protagonista con il 7° posto in 7'46''16.