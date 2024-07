Finisce nei quarti di finale il cammino di Carlos Alcaraz e Rafa Nadal alle Olimpiadi di Parigi. La super coppia spagnola è stata sconfitta dal duo di specialisti statunitense composto da Richard Krajicek e Austin Ram che si è imposto per 6-2, 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Troppo collaudati gli americani per i Nad-Alcaraz, che, per tutta la partita, hanno avuto soltanto una palla break, non sfruttata. Per Nadal , che nei giorni scorsi ha dichiarato di non voler dare una data definitiva per il proprio ritiro, potrebbe essere l’ultima partita sul Philippe Chatrier , il campo che più di tutti gli ha regalato la gloria eterna nel tennis con i 14 Roland Garros vinti e un dominio irripetibile sulla terra rossa. Alcaraz , invece, potrà concentrarsi soltanto sul singolare : prima di scendere in campo insieme a Nadal, il numero 3 al mondo, favorito per la medaglia d’oro, aveva sconfitto in due set l’atleta indipendente Safiullin con il punteggio di 6-2, 6-4.

Alcaraz nei quarti di finale contro Paul

Nei quarti di finale in singolare Alcaraz affronterà lo statunitense Paul, che ha eliminato il francese Moutet, ultimo tra i padroni di casa rimasti in tutti i tabelloni, con il punteggio di 7-6, 6-3. Tra i big, fuori Medvedev: il numero 5 al mondo, che ha sempre detto di non avere particolare amore per la terra rossa, si è arreso a Felix Auger-Aliassime che si è imposto per 6-3, 7-6. Nei quarti di finale il canadese affronterà il norvegese Casper Ruud che ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-3, 6-4. Vittoria sofferta per Novak Djokovic, che si è imposto sul tedesco Koepfer per 7-5, 6-3. Per lui, adesso, arriva il primo test importante, ossia Stefanos Tsitsipas, che ha rimontato uno svantaggio di 3-5 nel primo set all’argentino Baez, chiudendo poi per 6-1 nel secondo parziale. I precedenti dicono 11-2 per il numero 2 del mondo, che proprio sul Philippe Chatrier rimontò due set di svantaggio al greco in finale nel 2021. Nell’ultimo singolare maschile di giornata, il campione in carica Alexander Zverev si è complicato la vita nel primo set contro l’australiano Popyrin, imponendosi per 7-5, 6-3. Sarà proprio il tedesco ad affrontare Lorenzo Musetti per un posto in semifinale.