Continuano i Giochi Olimpici di Parigi: mercoledì 31 luglio continuano le gare degli italiani impegnati nella competizione. L'attesa è ancora per il nuovo con Thomas Ceccon nelle batterie dei 200 dorso, ma soprattutto per Simona Quadarella in finale nei 1500 stile e Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla. Gareggeranno per medaglia anche i ragazzi della ginnastica artistica Abbadini e Macchiati. Proseguono le gare di tiro con l'arco con tutti gli Azzurri qualificati Nespoli, Paoli, Musolesi e Rebagliati, così come Bonazzi nel tiro sportivo. Semifinali per la squadra del canottaggio in due di coppia e pesi leggeri maschile e finale di quattro di coppia.. Esordio per il triathlon (se la Senna lo consentirà) sia al maschile che al femminile. Continuano le gare di vela, con Germani-Bertuzzi nello skiff, e Renna e Maggetti nel windsurf, e le fase a gironi di pallanuoto con Italia-Stati Uniti e di beach volley con la coppia Ranghieri-Carambula. In gara anche il judo con Polling e Parlati e la scherma con la squadra maschile impegnata nei quarti di finale.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.