Marcia donne, Palmisano si ritira

Palmisano in lacrime: "Fa male, ma non sono un robot"

L'azzurra, bronzo mondiale nella scorsa stagione, dopo il ritiro è stata abbracciata al bordo della strada dal marito e coach Lorenzo Dessi. Per la prima volta non completa la gara in un grande campionato, mentre in carriera si era ritirata solo in un paio di occasioni in Coppa Europa nel 2013 e nel 2019. Palmisano che ha pianto assistendo alla cerimonia di premiazione della sua gara: "Mi sentivo perfetta, non so cosa sia successo. Volevo una gara dura per lasciare indietro più atlete possibili, invece ci sono rimasta io... Ma questo è lo sport ora va solo accettato. Mi ritrovo nelle parole della Errigo, non può essere oggi a identificare l'atleta che sono. Non siamo robot, diciamo che non era la mia giornata. Ora devo metabolizzare queste ore e capire cosa fare per la staffetta”