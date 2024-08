Un pranzo a Casa Italia con tanti azzurri (in testa gli ori Martinenghi e Ceccon), tanti selfie e il tempo di festeggiare il compleanno del varesino che ha trionfato nei 100 metri rana (oggi compie 25 anni). La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata poi al Villaggio olimpico per un saluto agli altri atleti prima di fare un salto in tribuna per seguire Italia-Olanda di volley femminile. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky