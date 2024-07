Parigi 2024, il programma del 1° agosto

Giovedì 1° agosto iniziano anche le Olimpiadi di atletica con la marcia ad aprire il programma: saranno ben otto gli atleti italiani impegnati nelle 20km, Fortunato, Stano e Orsoni per quella maschile e Giorgi, Palmisano e Trapletti per quella femminile. Esordio anche per il golf con Manassero e Migliozzi, mentre continuano judo, con Pirelli e Bellandi, e la scherma con la squadra femminile di fioretto contro l'Egitto. Gambaro disputerà la qualificazione di carabona, mentre i velisti del windsurf, Maggetti e Remma, continueranno il programma e quelli del dinghy, Chiavarini e Benini Floriani, esordiranno in questi Giochi. Sul ring per gli ottavi anche Carini, e Bertagnoli nel ciclismo BMX. Doppio appuntamento anche per il beach volley con le coppie Gottardi-Menegatti e Cottafava-Nicolai. Tornano in campo anche l'Italvolley di Velasco contro i Paesi Bassi e il Settebello contro il Montenegro. In vasca anche Panziera negli 200m dorso, Deplano e Zazzeri nei 50m stile libero, Razzetti nei 200m individuali misti e la squadra italiana per la staffetta 4x200m misti. Le squadre del canottaggio a otto saranno coinvolte nei ripescaggi, mentre il quartetto maschile gareggerà per la medaglia. Saranno impegnate anche Gobbi e Guerra nella finale B due di coppia femminile di canottaggio, così come il canoista De Gennaro. Avranno la possibilità di andare a medaglia le veliste dello skiff Bertuzzi e Germani e le ginnaste D'Amato ed Esposito.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.