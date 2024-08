LeBron, 300 punti alle Olimpiadi: solo 2 come lui

Con i 12 punti realizzati contro il Sud Sudan, LeBron James ha superato quota 300 punti realizzati alle Olimpiadi, un risultato che solamente due compagni di squadra prima di lui sono riusciti a raggiungere. "Ma sono qui per vincere l'oro, non per i numeri" ha commentato il Re. Di seguito la top-10 dei realizzatori di Team USA alle Olimpiadi. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

IL LIVEBLOG DELLE OLIMPIADI