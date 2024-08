"Non mi vergogno di certo, e poi di cosa devo avere vergogna? Perché mi sono arresa, perché non ho potuto combattere? Esco a testa alta, ma ora dico ciao alla boxe". Queste le parole, in un'intervista a 'La Stampa', della pugile Angela Carini a seguito della rapida sconfitta maturata nella giornata di ieri, 1° agosto, alle Olimpiadi contro l'algerina Imane Khelif. "Ho voluto salire sul ring. Pensavo a mio padre, che per me è un esempio di vita, e agli sforzi che ho fatto per essere qui. Questa per me era la mia Olimpiade e avevo intenzione di percorrere l’ultimo chilometro". E sul match: "Non me la sono più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta. Per me non è una sconfitta – ha spiegato. Io non ho perso, mi sono solo arresa con maturità. Non è giusto perché ho sacrificato tutta me stessa per essere qui alla mia prima Olimpiade e invece non ce la facevo a combattere".

