Tre su tre per il Canada, che batte ed elimina la Spagna di Sergio Scariolo, volando ai quarti col primo posto nel girone A: 88-85 il finale, con 20 punti di Gilgeous-Alexander e 18 di Nembhard, per i campioni d'Europa il migliore è Brizuela con 17 punti. La Spagna chiude così quarta ed è fuori, l'Australia passa da seconda, la Grecia attende Sud Sudan-Serbia per capire se andrà ai quarti come una delle

migliori terze.