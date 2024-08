Parigi LIVE, tocca a Jacobs nelle batterie dei 100

E' il grande giorno di Jacobs e Ali, che scendono in pista nelle batterie dei 100 metri. Musetti a caccia del bronzo nella finale per il terzo posto del torneo di tennis. Nella prova in linea di ciclismo in campo i big come van der Poel, gli azzurri con Viviani-Bettiol-Mozzato. Fabbri in serata insegue la medaglia nel getto del peso. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

IL PROGRAMMA DEL 3 AGOSTO E GLI AZZURRI IN GARA