KD e Ant: la coppia che cambia le partite

“Quel quintetto è veramente incredibile” ha commentato lo stesso Durant, “possiamo cambiare su tutti in difesa e il QI cestistico è altissimo”. “Non c’è nemmeno bisogno di organizzare l’attacco con un quintetto come quello”, ha poi aggiunto KD, “perché con quel tipo di difesa puoi sempre lanciarti in contropiede: quello è il basket che amo di più”. Un entusiasmo condiviso dall’altro grande protagonista della second unit a stelle e strisce. “Mi piace partire dalla panchina” ha dichiarato Edwards, “soprattutto perché mi ritrovo a passare la palla a KD e lui la passa a me. È quasi un sogno”. Secondo la stella dei Timberwolves, insomma, non esistono gelosie nei confronti di chi scende in campo già alla palla a due: “Non importa chi parte in quintetto o chi finisce le partite, chiunque sia in campo è in grado di trovare un modo di vincere”.