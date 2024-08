L’ occasione era di quelle da non perdere , perché quando a gareggiare è Simone Biles la storia è sempre dietro l’angolo. E così Steph Curry, Kevin Durant, Jrue Holiday e Tyrese Haliburton , in un giorno di pausa tra la vittoria con il Sud Sudan e la prossima sfida di sabato con Porto Rico , non sono voluti mancare alla finale all-around femminile di ginnastica . Sugli spalti della Bercy Arena, le stelle di Team USA si sono godute l’ennesima impresa di Biles , che ha conquistato l’oro incantando tutto il pubblico presente. Tra i ragazzi di coach Steve Kerr, il più entusiasta è stato Durant , che dopo aver lodato la muscolatura della ginnasta americana (“ Vorrei avere dei polpacci come i suoi , mi sa che dovrei chiudermi in palestra per provarci”), si è anche lanciato in una ipotetica combinazione con Biles sul campo da basket .

Biles al ferro: secondo Durant si potrebbe fare

Per Durant la Biles è la “GOAT”, la più grande di sempre, opinione peraltro condivisa da buona parte del mondo della ginnastica e non solo. Una vera e propria gigantessa dello sport, insomma, seppur dall’alto, o meglio dal basso dei suoi 143 centimetri. Un’altezza del tutto normale per chi pratica la disciplina di Biles, ma che di certo non sarebbe normale su un campo da basket. Non secondo Durant, però, che sul suo profilo X ha sostenuto che, con quei mezzi atletici, “Biles sarebbe in grado di intercettare un passaggio lob e concludere a canestro”. Dopo averla vista in azione per l’ennesima volta ieri, in effetti, non risulta affatto difficile immaginare la piccola Simone volare sopra il ferro e Durant, con le sue parole, pare essersi candidato per il ruolo di assistman nel caso in cui la ginnasta volesse davvero un giorno provare l’ebrezza di schiacciare a canestro.