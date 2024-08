Che per LeBron James la pallacanestro fosse una passione viscerale ancor prima che una professione era cosa nota, e il capitano di Team USA lo ha ribadito anche a Parigi. In un giorno di pausa dagli allenamenti in vista della sfida contro Porto Rico, la stella dei Lakers si è infatti presentata sugli spalti per fare il tifo per la nazionale femminile americana di basket 3x3. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

