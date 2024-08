100 metri, Jacobs e Ali qualificati in semifinale

Il campione olimpico in carica ottiene il secondo posto nella sua batteria con 10.05, dietro al nigeriano Ajayi. Qualificato alle semifinali di domani anche l’altro azzurro Chituru Ali, pure lui secondo (10.12), superato solo dal kenyano Omanyala (10.08). Il campione del mondo (e tra i favoriti per la finale) Lyles nella sua batteria chiude (10.04) dietro il britannico Hinchliffe. Vincono la loro batteria anche i giamaicani Thompson (10.00) e Seville (9.99)

Marcell Jacobs e Chituru Ali si sono qualificati per la semifinale dei 100 metri piani di domani sera. I due azzurri hanno chiuso entrambi al secondo posto nelle rispettive batterie. Il campione olimpico in carica ha tagliato il traguardo alle spalle del nigeriano Ajayi, con il tempo di 10.05 secondi (terzo il ghanese Saminu). L’altro azzurro Ali, nella seconda batteria, con il tempo di 10.12 è stato superato solo dal keniano Omanyala e ha chiuso davanti al tedesco Hartmann . Nelle altre batterie, il campione del mondo in carica (e uno dei favoriti per la vittoria finale) Noah Lyles nella sua batteria è arrivato anche lui secondo (10.04) dietro il britannico Hinchliffe e davanti al sudafricano Maswanganyi. Vincono la loro rispettiva batteria anche i due giamaicani Kishane Thompson con il tempo di 10.00 -davanti al ghanese Azamati e al cubano Espinosa in 10.11- e Oblique Seville, unico a scendere sotto il muro del 10 secondi con 9.99. Quest'ultimo si è piazzato davanti al giapponese Sani Brown e al thailandese Boonson. Semifinali in programma domani alle 20.05, la finale alle 21.50.