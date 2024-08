Per passare il turno e continuare a sognare, ieri seria il Sud Sudan avrebbe dovuto battere la Serbia. Invece è arrivata la sconfitta per 96-85 che ha chiuso l’avventura olimpica dell’unica rappresentante africana in lizza. E secondo l’ex stella NBA Luol Deng, assistente allenatore e finanziatore della squadra, a influenzare il risultato sarebbe stato l’arbitraggio. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Battendo nettamente Porto Rico , il Sud Sudan si era guadagnato la possibilità di coltivare il sogno di passare il turno e approdare ai quarti . Alla vigilia dell’ ultima sfida del gruppo C con la Serbia , però, gli incroci con gli altri gruppi costringevano gli africani a vincere perché la differenza canestri non avrebbe consentito di puntare ai posti in palio per le due migliori terze, saldamente in mano a Grecia e Brasile . E i ragazzi allenati da Royal Ivey ci hanno provato, rimanendo in partita quasi fino alla fine per poi cedere alla superiorità di Nikola Jokic e compagni. Una superiorità che però, secondo Luol Deng , assistente allenatore e di fatto creatore della squadra, sarebbe stata aiutata da un arbitraggio a favore dei serbi .

L’arbitraggio e gli equilibri del mondo del basket

“Non abbiamo potuto giocare con il nostro stile aggressivo in difesa” ha dichiarato Deng dopo la partita, “mentre alla Serbia è stato concesso più o meno tutto”. In effetti, anche solo prendendo in esame il conteggio dei liberi concessi, 31-6 in favore della Serbia, qualche elemento oggettivo torna a supporto della tesi dell’ex Bulls e Lakers. “Tutti sanno che il basket africano non gode di alcun rispetto” ha poi rincarato la dose Deng, allargando il suo ragionamento oltre la sconfitta appena maturata, “siamo nel 2024 e alle Olimpiadi non c’è nemmeno un arbitro africano: perché?”. L’avventura francese del Sud Sudan, una delle sorprese e delle storie più affascinanti di queste Olimpiadi, si conclude quindi con una nota amara, ma l’impressione è che Deng e gli altri, così come il resto del movimento cestistico africano, torneranno presto a essere protagonisti nelle competizioni internazionali.