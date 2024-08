Le parole di Rossetti e Bacosi dopo la premiazione

Per i due Azzurri non è la prima medaglia olimpica: nel 2016 a Rio entrambi hanno conquistato l'oro, a cui si aggiunge l'argento a Tokyo per Bacosi. "L'oro di Rio resterà sempre la medaglia del mio cuore, ma solo chi vive accanto a me sa quanto è stata dura", spiega Gabriele Rossetti dopo la premiazione, "Sono superfelice, peccato per la gara individuale ma il mio destino qui era vincere nel Mixed insieme a Diana. Sul podio ho alzato lo sguardo perché ogni medaglia che vinco è per mio padre". Che ci sia una chimica speciale tra la coppia, lo conferma anche Diana Bacosi, "Ci siamo completati a vicenda. Quando ero un po' in difficoltà, bastava un suo sguardo per rassicurarmi. In finale abbiamo messo anima e cuore. Tre medaglie in tre Olimpiadi per me è tanta roba, ora continuo fino a Los Angeles".