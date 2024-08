"Spero che gli italiani siano orgogliosi"

Sulla reazione dopo i primi due set persi e il 24-21 per il Giappone nel terzo set: "È un gruppo compatto, unito e su questo ci lavoriamo. Fa parte della nostra filosofia, quando arrivano i momenti difficili loro non mollano e so che tiriamo fuori quel qualcosa in più. Per questo ho preferito tenerli lì a lottare". Poi sulla possibilità di vincere una medaglia in vista delle semifinali: "Siamo abituati a giocare in palazzetti dove ci tifano contro, in un’Olimpiade sono tutte partite delicatissime, adesso si gioca per le medaglie, devi essere bravo a conquistare la migliore che c’è. Spero che gli italiani siano orgogliosi. Noi lo siamo stati, abbiamo fatto di tutto, adesso un po’ di riposo che ci vuole. La Francia è favorita, ma la Germania gioca bene a pallavolo". Infine conclude: "Questi quarti sono tutti di altissimo livello con squadre che possono puntare a una medaglia, non abbiamo mai pensato di poter uscire oggi, forse i tifosi sì…hanno perso dieci anni di vita, ma anch’io…"