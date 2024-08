Ha fatto preoccupare la fasciatura di Marcell Jacobs dopo la finale dei 100m di ieri sera. Al termine della gara, ha subito rassicurato spiegando come il presunto infortunio sia solo un crampo e che correrà la staffetta. L'atleta si è alzato questa mattina senza dolori, ma nel pomeriggio si sottoporrà a una ecografia. In attesa dei risultati, ha pubblicato un lungo post sui social dove commenta la prestazione in finale, sottolineando come "raggiungere 9.85 sia un risultato importante" dopo le difficoltà incontrate durante l'anno. Inoltre, ribadisce la sua presenza alla staffetta, in programma l'8 agosto con eventuale finale il 9 agosto alle 19:47.