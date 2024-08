In un torneo corto come quello delle Olimpiadi , dove ogni canestro conta e una serata storta può costare carissima o essere addirittura decisiva, conta tantissimo l’abitudine a giocare partite ad alta tensione . In particolare se si punta a portare a casa una medaglia , avere a disposizione giocatori che quelle partite le hanno vissute, e magari vinte, è fondamentale. E il Canada , non ci sono dubbi, è arrivato a Parigi con tutta l’intenzione di mettersi al collo una medaglia . Ecco perché Jamal Murray , la stella con più esperienza ai playoff , nonché l’unico nel roster canadese a portare al dito un anello di campione NBA , era atteso come l’elemento chiave della squadra . Una squadra di cui non aveva fatto parte ai Mondiali dell’anno scorso, da lui saltati per un infortunio e conclusi dal Canada con uno storico terzo posto.

Playoff Murray: fin qui non pervenuto

C’è una caratteristica per cui Murray è conosciuto e apprezzato in tutta la NBA: la sua capacità di alzare il livello delle sue prestazioni quando si gioca per vincere davvero. Le sue medie ai playoff in carriera(24.9 punti e 6.2 assist di media a partita, tirando con il 45.9% dal campo), d’altronde, sono nettamente migliori di quelle tenuta in regular season (17.5 punti e 4.5 assist di media a partita, tirando con il 45.2%). La stella dei Nuggets, insomma, è il classico giocatore che si esalta quando i tiri pesano e le difese avversarie si fanno più spietate. Fin qui, però, quello sceso in campo nelle tre gare del girone di qualificazione è sembrato un lontano parente di quel giocatore. Con 5.7 punti e 4.7 assist di media, il 33.3% dal campo e un disastroso 1/10 complessivo da tre, Murray è stato la grando delusione di una squadra per il resto quasi perfetta. E in vista della sfida ai quarti in programma domani, che vedrà il Canada impegnato contro i padroni di casa della Francia, la speranza di coach Jordi Fernandez e dei compagni di squadra è quella di ritrovare il miglior Murray. Perché per arrivare alla zona medaglie ci sarà bisogno anche di lui.