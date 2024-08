Sul percorso che separa il Canada da una storica medaglia olimpica nel basket ci sono prima la Francia, poi una tra Germania e Grecia. L’incrocio con gli Stati Uniti, favoritissimi del torneo, potrebbe arrivare solo nella finale per l’oro. E la stella dei canadesi sostiene che la squadra sia pronta ad affrontare LeBron James e compagni. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

L’incrocio nord-americano, già prospettato agli ultimi Mondiali e poi saltato per l’eliminazione di entrambe le squadre in semifinale, questa volta potrebbe arrivare con in palio la vittoria finale. La fase a gironi, infatti, ha messo Stati Uniti e Canada ai lati opposti del tabellone e se le due formazioni, insieme alla Germania le più continue fin qui alle Olimpiadi, dovessero incontrarsi di nuovo, sarà per la medaglia d’oro. Come ovvio, anche in quel caso LeBron James e compagni sarebbero i favoriti. Secondo Shai Gilgeous-Alexander, superstar degli Oklahoma City Thunder e leader dei canadesi, la squadra piazzatasi terza alla FIBA World Cup sarebbe comunque pronta ad affrontare Team USA.