Gli americani, alle Olimpiadi, sono stati quasi sempre imbattibili. Gli avversari, però, ci hanno sempre provato, e qualcuno ha fatto meglio di altri, almeno a livello individuale. “HoopsHype” ha messo in fila le stelle internazionali di maggior successo contro gli Stati Uniti, ecco i primi 20 in classifica, con tante vecchie conoscenze del basket italiano. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

IL LIVEBLOG DELLE OLIMPIADI