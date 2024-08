Atletica, Desalu e Tortu in semifinale nei 200 m

Missione compiuta per Fausto Desalu e Filippo Tortu, che si sono qualificati per le semifinali dei 200 metri. "Avrei voluto fare meglio, ma sono contento", le parole del vice-campione europeo. Costretto ai ripescaggi invece Diego Petterossi. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Fausto Desalu e Filippo Tortu (campioni olimpici in carica con la 4 x100) si sono qualificati per la semifinali dei 200 metri. Desalu ha chiuso la sua batteria al secondo posto con il tempo di 20.26. Poco dopo Tortu è arrivato terzo nella sua batteria in 20.29. È il terzo tempo in carriera per il campione tricolore in carica, fresco di record personale con il 20.08 di metà luglio a La Chaux-de-Fonds che lo ha fatto diventare il secondo italiano di sempre alle spalle soltanto del mito Pietro Mennea: “L’obiettivo era la Q maiuscola - racconta Desalu - ed è arrivata. Ho fatto la gara su me stesso, all’uscita di curva sono venuto fuori e ho continuato a spingere. Ero calmo, ma all’ingresso nello stadio così pieno è stata un’emozione, quasi mi si sono bloccate le gambe”. Diego Pettorossi tornerà in azione domani mattina (ore 12.30) nel ripescaggio dopo il quarto posto con 20.63 (+0.2).