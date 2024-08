Italia, finale per il bronzo nell'inseguimento

L'Italia cede in semifinale nell'inseguimento a squadre maschile e si giocherà il bronzo con la Danimarca: Ganna&co battuti dall'Australia, che gli strappa il record del mondo. Bene la squadra femminile, che si qualifica per le semifinali con il 4° tempo: domani sfiderà la fortissima Nuova Zelanda. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

L'Italia non difenderà l'oro olimpico conquistato a Tokyo nell'inseguimento a squadre. Gli azzurri, campioni olimpici in carica, hanno infatti perso la semifinale con l'Australia, che ha fatto registrare il nuovo record del modo 3.40:730, strappandolo proprio all'Italia (3.42:032). Nella finale per il bronzo, in programma mercoledì, il quartetto formato da Consonni, Ganna, Lamon, Milan (che ha fermato il crono in 3:43.205) affronterà la Danimarca. Per l'oro sfida Australia-Gran Bretagna.