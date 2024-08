Thomas Ceccon è rientrato in Italia con due medaglie al collo, tra cui l'oro negli amati 100 dorso: "Chi è stato poco al villaggio è stato bene, ma dopo 7-10 giorni è stato pesante per il caldo e per il cibo. Lasciatemi genio e sregolatezza, non devo più dimostrare niente a nessuno. Sono un campione confermato, ho vinto tutto nella mia gara". Guarda il video. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

