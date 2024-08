Anche nel basket femminile 3x3 Team USA sembrava d’un tratto inarrestabile, ma dopo aver inanellato quattro vittorie consecutive è arrivata la dolorosissima sconfitta 18-16 maturata in semifinale contro la Spagna al supplementare. A far male è stata soprattutto la rimonta subita nel finale, ma le ragazze in maglia a stelle e strisce non hanno avuto nemmeno il tempo di capire cos’era successo, perché poco dopo sono dovute tornare in campo per la finale con in palio il bronzo. E stavolta le americane si sono ritrovate dalla parte giusta della rimonta, piazzando un parziale di 7-1 che, dopo essere state sotto 12-9 a due minuti dalla fine, ha steso il Canada. La grande protagonista della vittoria che è valsa una medaglia è stata Hailey Van Lith, migliore in campo con 6 punti e 2 assist. E la giocatrice, che ha disputato l’ultima stagione al college con la maglia di Louisiana State, dopo la gara ha rivelato di essersi ispirata a un collega piuttosto famoso. “Penso che Kobe [Bryant] sarebbe orgoglioso di me per come ho impedito che perdessimo la partita” ha confessato Van Lith, “quando abbiamo perso la semifinale contro la Spagna, mi sono ispirata alla mentalità con cui giocava lui e mi sono detta: vai in campo e vinci la prossima partita”.