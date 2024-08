L’impresa di trasformarsi da giocatore di basket di alto livello a campione di beach volley si ferma agli ottavi per Chase Budinger, eliminato insieme al compagno Miles Evans da un duo di atleti norvegesi. Niente medaglia quindi per Budinger, che segue il destino dell’altro ex NBA Jimmer Fredette nel basket 3x3. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

407 partite in NBA, molte delle quali giocate per squadre perdenti, eppure, per Chase Budinger, la sconfitta più dolorosa della carriera potrebbe essere arrivata nel pomeriggio di ieri. Niente parquet e canestri, però, perché l’ex Houston e Minnesota si è ormai da tempo reinventato come giocatore di beach volley e, insieme al partner Miles Evans, si era guadagnato la partecipazione a Parigi 2024. L’avventura olimpica di Budinger si è tuttavia conclusa già agli ottavi di finale, dopo una fase di qualificazione tutt’altro che esaltante. Il duo americano ha infatti perso 2-0 (21-16 e 21-14) contro i campioni olimpici in carica, i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum. Come già successo all’altro ex NBA Jimmer Fredette nel basket 3x3, quindi, anche per Budinger svanisce il sogno di mettersi al collo una medaglia praticando uno sport che, soprattutto nel suo caso, poco o nulla a che spartire con quello in cui era riuscito a eccellere nella prima parte di carriera. Budinger, la cui “conversione” al beach volley risale al 2018, pare comunque intenzionato a proseguire nel suo nuovo percorso, magari puntando a una possibile rivincita a Los Angeles 2028. Una prospettiva che soprattutto per lui, nato e cresciuto in California, potrebbe valere altri quattro anni di allenamenti e sacrifici.