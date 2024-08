Giannis Antetokounmpo ci ha provato davvero, prima con un girone di qualificazione chiuso da miglior marcatore del torneo con 27 punti di media a partita, poi nella sfida contro la Germania, favorita dal pronostico, con in palio la semifinale e l’orizzonte di una storica medaglia per la sua Grecia. I suoi 22 punti, però, non sono bastati, perché i tedeschi, dopo un primo tempo di sostanziale parità e chiuso sul 36-36, hanno gradualmente le mani sulla partita. Il 76-63 finale ha confermato la superiorità dei campioni del mondo in carica, guidati dalla giovane stella degli Orlando Magic Franz Wagner con 18 punti. Per Antetokounmpo, reduce da un finale di stagione chiuso in anticipo a causa di un infortunio e suo malgrado coinvolto nel collasso dei Bucks, arriva quindi un’altra delusione. Giannis deve dire addio a Parigi e ora potrà solo ricaricare le batterie in vista della prossima annata, in cui prima con Milwaukee e poi con la nazionale agli Europei, potrebbe provare a prendersi una gustosa rivincita.